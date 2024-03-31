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Разгадка идеальных драников: Российские хозяйки годами допускали критическую ошибку в белорусском рецепте

Разгадка идеальных драников: Российские хозяйки годами допускали критическую ошибку в белорусском рецепте

16:48, 31 мар 2024

Драники — излюбленное блюдо на постсоветском пространстве. Однако далеко не у всех они получаются хрустящими и сочными. Что же делает драники по-настоящему аппетитными? Сегодня мы раскроем главный секрет их приготовления.

В основе драников лежит тертый картофель. Но простое натирание клубней еще не гарантирует желаемого результата. Ключ к идеальной консистенции кроется в способе обработки тертой массы. Многие хозяйки допускают одну распространенную ошибку — сразу после натирания они отправляют картофель в тесто. Это приводит к тому, что драники получаются излишне водянистыми и рыхлыми.

Чтобы избежать подобного разочарования, следует извлечь лишнюю влагу из тертого картофеля. Для этого его необходимо посолить и дать постоять. Соль поспособствует выделению сока из картофельной массы. После этого жидкость нужно тщательно отжать, а уже затем вводить картофель в тесто.

Существует и альтернативный метод. Сразу после натирания картофель заливают холодной водой и оставляют на 30 минут. Благодаря такой выдержке крахмал из клубней переходит в воду. Затем воду сливают, а оставшуюся картофельную массу отжимают перед замешиванием теста.

Соблюдая этот простой прием, вы гарантированно получите драники с идеальной золотистой корочкой и сочной, но не водянистой начинкой. Приятного аппетита!

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы рецепты кухня драники
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