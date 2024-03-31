Отслеживайте эти странные кожные высыпания - они могут быть предвестником смертельно опасного рака
17:02, 31 мар 2024
В области онкологии нередко встречаются неочевидные симптомы, которые свидетельствуют о наличии опасного новообразования в организме. Одним из таких признаков является появление множественных кожных образований, именуемых кератомами. Этот тревожный сигнал может указывать на развитие злокачественной опухоли в желудке или кишечнике — аденокарциномы.
Как правило, аденокарцинома желудочно-кишечного тракта сопровождается классическими симптомами: болями в животе, тошнотой, рвотой, потерей аппетита и ощущением тяжести после приема пищи. Однако в редких случаях заболевание может проявляться нетипичным образом через необычный кожный синдром.
— Внезапное появление множества кератом на теле пациента может служить признаком развивающейся аденокарциномы, — поясняет врач-онколог Суна Исакова. — Это состояние известно как синдром Лезера-Трела, причины которого до конца не выяснены наукой.
Кератомы представляют собой доброкачественные новообразования на коже различной формы, размера и окраски — от бежевой до почти черной. Они могут быть как плоскими бляшками, так и возвышаться над поверхностью кожи, имея неровную шероховатую поверхность. У некоторых пациентов количество этих образований достигает сотен.
— Кератомы чаще всего появляются у людей старше 40 лет и локализуются преимущественно на туловище, голове и шее, — предупреждает онколог. — На ладонях, подошвах и слизистых оболочках их быть не может.
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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
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