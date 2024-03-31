Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Отслеживайте эти странные кожные высыпания - они могут быть предвестником смертельно опасного рака

Отслеживайте эти странные кожные высыпания - они могут быть предвестником смертельно опасного рака

17:02, 31 мар 2024

В области онкологии нередко встречаются неочевидные симптомы, которые свидетельствуют о наличии опасного новообразования в организме. Одним из таких признаков является появление множественных кожных образований, именуемых кератомами. Этот тревожный сигнал может указывать на развитие злокачественной опухоли в желудке или кишечнике — аденокарциномы.

Как правило, аденокарцинома желудочно-кишечного тракта сопровождается классическими симптомами: болями в животе, тошнотой, рвотой, потерей аппетита и ощущением тяжести после приема пищи. Однако в редких случаях заболевание может проявляться нетипичным образом через необычный кожный синдром.
— Внезапное появление множества кератом на теле пациента может служить признаком развивающейся аденокарциномы, — поясняет врач-онколог Суна Исакова. — Это состояние известно как синдром Лезера-Трела, причины которого до конца не выяснены наукой.

Кератомы представляют собой доброкачественные новообразования на коже различной формы, размера и окраски — от бежевой до почти черной. Они могут быть как плоскими бляшками, так и возвышаться над поверхностью кожи, имея неровную шероховатую поверхность. У некоторых пациентов количество этих образований достигает сотен.

— Кератомы чаще всего появляются у людей старше 40 лет и локализуются преимущественно на туловище, голове и шее, — предупреждает онколог. — На ладонях, подошвах и слизистых оболочках их быть не может.

Читайте также:

Врач назвал 10 признаков онкологии: их можно выявить самостоятельно и как можно раньше Врач назвал 10 признаков онкологии: их можно выявить самостоятельно и как можно раньше
Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: здоровье рак
Читайте также

Врач назвал 10 признаков онкологии: их можно выявить самостоятельно и как можно раньше
Это интересно
Врач назвал 10 признаков онкологии: их можно выявить самостоятельно и как можно раньше
Простой утренний ритуал может указывать на симптомы агрессивного рака - проверьте себя
Это интересно
Простой утренний ритуал может указывать на симптомы агрессивного рака - проверьте себя
Не упустите момент: онколог обозначил симптомы «скрытого» рака почки — проявляются внезапно
Это интересно
Не упустите момент: онколог обозначил симптомы «скрытого» рака почки — проявляются внезапно
Будешь нервничать — заболеешь раком: специалист-онколог рассказал, правда ли это
Это интересно
Будешь нервничать — заболеешь раком: специалист-онколог рассказал, правда ли это


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok