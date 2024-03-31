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Простой лайфхак для сияющей кухни: одна ложка этого продукта и ваша мойка засверкает, как новенькая

Простой лайфхак для сияющей кухни: одна ложка этого продукта и ваша мойка засверкает, как новенькая

17:55, 31 мар 2024

Кухонная мойка - сердце любой кухни, и даже бюджетные варианты из нержавеющей стали могут сиять, как новенькие. Однако со временем появляются потертости и тусклость, и восстановить первозданный блеск, казалось бы, непросто. Однако есть простой и дешевый способ вернуть сияние любимой мойке при помощи обычного продукта из кухонных шкафов.

Несмотря на доступность и практичность, мойки из нержавейки требуют регулярного ухода для сохранения презентабельного вида. Без надлежащего обслуживания утрачивается их характерный металлический блеск. Но не стоит расстраиваться! Благодаря изобретательному лайфхаку из народных методов возродить былое сияние мойки теперь проще простого.

Секрет кроется в обычной пищевой муке, которая есть в любом доме. Для начала тщательно вымойте мойку, удалив все следы жира и грязи. Вытрите насухо, чтобы не осталось капель. Затем примите меры предосторожности - прикройте сливное отверстие, чтобы не допустить забивания труб. А дальше начинается волшебство!

Равномерно посыпьте тонким слоем муки всю поверхность раковины. Возьмите чистую тряпку или несколько слоев бумажных полотенец и аккуратно полируйте мукой мойку круговыми движениями. Для достижения оптимального блеска потрудитесь как следует. По завершении тщательно соберите остатки муки и выбросьте.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: советы кухня
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