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Прожить до 100 лет: ученые раскрыли идеальный вес для здорового сердца в старости

Прожить до 100 лет: ученые раскрыли идеальный вес для здорового сердца в старости

18:02, 31 мар 2024

Международная группа ученых проанализировала медицинские данные более 23000 пожилых пациентов, чтобы выяснить, какой индекс массы тела (ИМТ) связан с наилучшими показателями здоровья. Результаты, представленные на Европейском конгрессе по ожирению, оказались неожиданными для многих.

Исследователи обнаружили, что у людей пенсионного возраста, чей ИМТ находился в диапазоне от 24 кг/м² до 27 кг/м², сердечно-сосудистая система функционировала наиболее эффективно. Этот интервал считается умеренной полнотой и подходит даже для пациентов с сахарным диабетом 2 типа.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что в пожилом возрасте стремиться нужно не к худобе, а к сохранению слегка повышенного веса. Крайне важно поддерживать умеренную комплекцию, не доводя себя до излишнего истощения.

Однако исследование выявило один существенный фактор риска для долголетия — это значительное увеличение окружности талии. Ученые предупреждают, что именно избыточный вес в области живота может негативно влиять на продолжительность жизни пожилых людей.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Freepik.ru
Теги: пожилые здоровье вес диета
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