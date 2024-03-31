Вкусно, но опасно: педиатр Денисова раскрывает правду о самых вредных сладостях и предлагает безопасные альтернативы

18:25, 31 мар 2024

Не все сладкие удовольствия равны в своем влиянии на здоровье. Педиатр Елена Денисова из Центра общественного здоровья развенчивает мифы и раскрывает правду о различных категориях сладостей.

Начнем с самой опасной категории — так называемого «вредного» сахара. В нее входят всевозможные пирожные, торты, печенье и другая сладкая выпечка. Эти лакомства содержат большое количество переработанного сахара, жиров и других потенциально вредных ингредиентов. Частое их употребление может привести к проблемам с обменом веществ, иммунитетом и даже ожирению.

Следующая категория — «чистый» сахар, включающий обычный сахар и мед. Хотя они и считаются более натуральными, их чрезмерное потребление также может нанести вред здоровью. Лучше использовать их в умеренных количествах и стараться заменять более полезными альтернативами.

И наконец, самая безопасная категория — «полезный» сахар, представленный фруктами и молодыми овощами. Эти натуральные продукты содержат фруктозу в сочетании с клетчаткой, витаминами и минералами, делая их идеальным выбором для сладкоежек.

Важно понимать, что степень вредности сладостей зависит не только от типа сахара, но и от степени обработки продуктов. Чем больше продукт переработан, тем меньше в нем остается полезных компонентов. Кроме того, использование искусственных красителей и других добавок может еще больше снизить безопасность лакомств.

Хотя полностью исключить сладости из рациона сложно, Денисова рекомендует ограничить потребление продуктов из «вредной» категории и отдавать предпочтение фруктам. Для редких сладких удовольствий она советует выбирать черный шоколад, зефир, пастилу и мед — они наносят наименьший вред по сравнению с другими сладостями, но все же должны употребляться в умеренных количествах.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru