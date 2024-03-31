Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Вкусно, но опасно: педиатр Денисова раскрывает правду о самых вредных сладостях и предлагает безопасные альтернативы

Вкусно, но опасно: педиатр Денисова раскрывает правду о самых вредных сладостях и предлагает безопасные альтернативы

18:25, 31 мар 2024

Не все сладкие удовольствия равны в своем влиянии на здоровье. Педиатр Елена Денисова из Центра общественного здоровья развенчивает мифы и раскрывает правду о различных категориях сладостей.

Начнем с самой опасной категории — так называемого «вредного» сахара. В нее входят всевозможные пирожные, торты, печенье и другая сладкая выпечка. Эти лакомства содержат большое количество переработанного сахара, жиров и других потенциально вредных ингредиентов. Частое их употребление может привести к проблемам с обменом веществ, иммунитетом и даже ожирению.

Следующая категория — «чистый» сахар, включающий обычный сахар и мед. Хотя они и считаются более натуральными, их чрезмерное потребление также может нанести вред здоровью. Лучше использовать их в умеренных количествах и стараться заменять более полезными альтернативами.

И наконец, самая безопасная категория — «полезный» сахар, представленный фруктами и молодыми овощами. Эти натуральные продукты содержат фруктозу в сочетании с клетчаткой, витаминами и минералами, делая их идеальным выбором для сладкоежек.

Важно понимать, что степень вредности сладостей зависит не только от типа сахара, но и от степени обработки продуктов. Чем больше продукт переработан, тем меньше в нем остается полезных компонентов. Кроме того, использование искусственных красителей и других добавок может еще больше снизить безопасность лакомств.

Хотя полностью исключить сладости из рациона сложно, Денисова рекомендует ограничить потребление продуктов из «вредной» категории и отдавать предпочтение фруктам. Для редких сладких удовольствий она советует выбирать черный шоколад, зефир, пастилу и мед — они наносят наименьший вред по сравнению с другими сладостями, но все же должны употребляться в умеренных количествах.

Вредные продукты, которые мешают вам похудеть: разоблачения диетолога Волынкиной Вредные продукты, которые мешают вам похудеть: разоблачения диетолога Волынкиной
Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: здоровье сладкое
Читайте также

Вредные продукты, которые мешают вам похудеть: разоблачения диетолога Волынкиной
Это интересно
Вредные продукты, которые мешают вам похудеть: разоблачения диетолога Волынкиной
Можете угробить свое здоровье: врачи рассказали о негативных последствиях от употребления чая
Потребитель в Башкирии
Можете угробить свое здоровье: врачи рассказали о негативных последствиях от употребления чая
Врач рассказала 6 способов снизить сахар в крови без лекарств: поможет от атеросклероза и инфаркта
Общество в Башкирии
Врач рассказала 6 способов снизить сахар в крови без лекарств: поможет от атеросклероза и инфаркта
Почему вредно пить много воды
Здравоохранение в Башкирии
Почему вредно пить много воды


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok