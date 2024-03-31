Вы больше не будете чувствовать себя виноватой за сладкое: вот три фруктовых перекуса, рекомендованных диетологами

21:47, 31 мар 2024

Борьба с нездоровыми пищевыми привычками и стремление к сбалансированному питанию – актуальные задачи для многих из нас в современном мире. Однако найти правильный баланс между вкусом и пользой порой бывает непросто. Команда диетологов из Массачусетского университета провела масштабное исследование, цель которого – определить оптимальный вариант для перекуса.

В ходе исследования ученые тщательно проанализировали почти 1500 различных блюд и продуктов из фруктов. Каждый из них был изучен на предмет питательной ценности и уровня полезных веществ. По итогам скрупулезной работы наиболее предпочтительными вариантами для перекуса были признаны сухофрукты, фруктовые пюре и консервированные фрукты.

Что делает эти десерты столь желанными для тех, кто следит за своим здоровьем? Дело в том, что они отличаются пониженным содержанием сахара и жиров по сравнению с многими другими вариантами перекусов. Эти качества позволяют насытиться без вреда для фигуры и самочувствия.

Помимо умеренной калорийности, выбранные продукты богаты клетчаткой – незаменимым компонентом для поддержания здоровой работы пищеварительной системы. Регулярное употребление клетчатки способствует профилактике многих распространенных заболеваний.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Freepik.ru