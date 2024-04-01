Зеленый волшебник с грядки: эндокринолог рассказала о доступном продукте для регуляции холестерина и наполнения организма силой
09:37, 01 апр 2024
Природа предусмотрительно предлагает нам замечательный дар — щавель, богатый полезными веществами. Этот скромный представитель флоры действительно является кладезем витаминов и минералов, жизненно важных для здоровья человека.
В составе щавеля присутствуют витамины А, С, К, В1, В2, РР и Е, а также такие важные минералы, как калий, фосфор, натрий, магний, кальций, сера, йод, железо и марганец. Помимо витаминно-минерального комплекса, он богат органическими кислотами, флавоноидами и танином. Эти биологически активные компоненты обусловливают уникальные свойства щавеля.
Благодаря своему составу, щавель оказывает комплексное оздоравливающее воздействие на организм. Он проявляет противовоспалительный и антибактериальный эффекты, повышает уровень гемоглобина и укрепляет здоровье в целом. Регулярное употребление щавеля способствует улучшению работы сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, а также поддерживает крепость костей и зубов.
По словам врача-эндокринолога Елены Сюракшиной, щавель можно считать прекрасным общеукрепляющим средством, включение которого в рацион весной поможет компенсировать недостаток витаминов. —