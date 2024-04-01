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Забудьте о старении мозга раз и навсегда: опытный врач раскрыла поразительно легкий способ предотвратить деменцию всего за 2 часа в неделю

Забудьте о старении мозга раз и навсегда: опытный врач раскрыла поразительно легкий способ предотвратить деменцию всего за 2 часа в неделю

09:43, 01 апр 2024

По мере того как время неумолимо движется вперед, наш мозг, этот невероятно сложный и загадочный орган, подвергается неизбежным изменениям. С каждым годом функции нервной системы постепенно ухудшаются, и на сцену выходят признаки старения, такие как нарушения слуха, зрения и даже деменция. Однако есть способы замедлить этот процесс и сохранить ясность ума на долгие годы.

В основе возрастных изменений мозга лежат поражения сосудов, которые нарушают его кровоснабжение, объясняет терапевт Владимир Яблонский. Но не все потеряно – существуют действенные меры, позволяющие продлить молодость серого вещества.

Один из ключей к успеху кроется в когнитивных тренировках, утверждает эксперт. Изучение иностранных языков, заучивание стихов и песен, решение кроссвордов и ребусов – все эти виды деятельности стимулируют мозговую активность и не позволяют нервной системе терять свою остроту. Чем раньше вы начнете такие упражнения, тем лучше, советует Яблонский.

Забудьте о деменции: этот напиток спасет ваш мозг Забудьте о деменции: этот напиток спасет ваш мозг
Автор: Вадим Рудаков
Фото: freepik.ru
Теги: здоровье мозг
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