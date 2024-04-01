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Революционный способ выращивания картофеля: прощайте сорняки, тяжелый труд и колорадский жук

Революционный способ выращивания картофеля: прощайте сорняки, тяжелый труд и колорадский жук

09:50, 01 апр 2024

В поисках простого и эффективного способа выращивания картофеля? Забудьте о тяжелой работе по копке грядок и прополке сорняков. Агроном Вячеслав Грисюк раскрывает секреты инновационного метода, который станет настоящим спасением для занятых и нетерпеливых огородников.

Преимущества этого подхода очевидны. Вместо традиционной посадки клубней в землю и последующего окучивания, картофель размещается прямо на поверхности рыхлой влажной почвы. Ключевой элемент – толстый слой соломы, который накрывает посадки, создавая идеальные условия для роста.
- Расстояние между клубнями должно быть около 30-40 сантиметров, а высота соломенного покрова – 20-25 сантиметров, – поясняет Грисюк. – Это не только избавит вас от рутинной работы, но и поможет справиться с двумя главными бедами картофелеводов: сорняками и колорадским жуком.

Через 3-4 недели после посадки ростки начнут пробиваться сквозь соломенную подушку, демонстрируя удивительную жизнеспособность. Со временем урожай будет готов к сбору, а вы даже не заметите, как минул сезон, ведь грядки не потребуют вашего постоянного внимания.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы огород картофель
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