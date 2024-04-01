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Невероятный урожай малины: опытный агроном делится проверенными секретами для сбора по 10 кг ягод с куста

Невероятный урожай малины: опытный агроном делится проверенными секретами для сбора по 10 кг ягод с куста

09:56, 01 апр 2024

В мире существует бесчисленное множество вкусных и полезных ягод, но одна из них выделяется своими уникальными свойствами и пользой для здоровья. Речь идет о малине – ягоде, которая богата витаминами и микроэлементами, необходимыми для поддержания отличного самочувствия.

Однако, чтобы в полной мере насладиться ее изысканным вкусом и получить максимальную пользу, необходимо обеспечить кустам должный уход. Опытный садовод Дмитрий Кастрицкий поделился тремя золотыми правилами, следование которым гарантирует обильный урожай этих восхитительных ягод.

Первый и один из наиболее важных шагов к успешному выращиванию малины – правильная обрезка кустов ранней весной. Садоводам рекомендуется безжалостно удалять все старые, слабые или засохшие побеги, срезая их максимально низко, чтобы не оставалось пеньков. Оставшиеся здоровые побеги следует укоротить на 20-30 сантиметров с верхушки. Данная процедура стимулирует активный рост новых плодоносящих веток и формирование более крупных и сочных ягод.

Вторым ключевым фактором, обеспечивающим пышное цветение и богатый урожай, является мульчирование. Кусты малины с восторгом отзываются на перегной или вызревший компост, получая из них необходимые питательные вещества. Регулярное внесение этих органических удобрений позволяет растениям оставаться сильными и здоровыми на протяжении всего сезона.

И наконец, чтобы защитить драгоценные кусты от болезней и вредителей, крайне важно своевременно провести профилактическую обработку. Опрыскивание растворами бордоской жидкости или азофоса позволит предотвратить развитие опасных инфекций и отпугнуть насекомых-вредителей, угрожающих плодам.

Сбор малины обещает быть рекордным: срочные советы дачникам от опытных садоводов Сбор малины обещает быть рекордным: срочные советы дачникам от опытных садоводов
Автор: Алия Карачурина
Теги: советы сад малина
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