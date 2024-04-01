Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Дедовский способ от клещей вернулся: Народное средство с пахучим секретом отгонит даже самых голодных паразитов

Дедовский способ от клещей вернулся: Народное средство с пахучим секретом отгонит даже самых голодных паразитов

10:07, 01 апр 2024

В преддверии сезона активности опасных кровососущих паразитов — клещей, каждый из нас должен позаботиться о надежной защите. Химические репелленты могут быть эффективными, но их ингредиенты вызывают опасения с точки зрения безопасности для здоровья, особенно при частом использовании. Существуют натуральные и проверенные временем средства, которые помогут обезопасить себя без риска для организма.

Один из таких методов, широко распространенный в народе, был вновь привлечен к вниманию Марией Ивановой, популярным блогером канала «Обо всем с Марусей». Она напомнила о простом, но эффективном средстве защиты от клещей — дегтярном мыле. Этот продукт, обладающий характерным резким ароматом, издавна использовался нашими предками для различных целей.

Перед походом в лес или работой на садовом участке рекомендуется намочить кусочек дегтярного мыла и тщательно обработать им открытые участки тела, одежду и обувь. Некоторые опытные огородники предпочитают готовить раствор из мыла — для этого небольшой кусочек натирают на мелкой терке, заливают теплой водой до полного растворения и переливают в емкость с распылителем для более удобного нанесения на одежду.

Секрет действия этого природного репеллента кроется в ярко выраженном запахе березового дегтя, который клещи попросту не выносят. Даже голодные особи будут обходить стороной обработанные таким способом участки кожи и одежду. Примечательно, что наши предки пользовались этим методом задолго до изобретения современных химических средств защиты.

Однако следует помнить, что у некоторых людей может быть повышенная чувствительность к компонентам дегтярного мыла. В таких случаях его нанесение на кожу не рекомендуется во избежание раздражения и аллергических реакций. Но для всех остальных это прекрасный способ обезопасить себя от кровососов натуральным и безвредным для здоровья путем.

Заставляет спешно ретироваться: простое средство, которое клещи просто ненавидят Заставляет спешно ретироваться: простое средство, которое клещи просто ненавидят
Автор: Семен Подгорный
Теги: советы клещи
Читайте также

Забудьте про репелленты: секретное средство времен СССР отпугнет всех клещей
Россия/мир
Забудьте про репелленты: секретное средство времен СССР отпугнет всех клещей
Заставляет спешно ретироваться: простое средство, которое клещи просто ненавидят
Это интересно
Заставляет спешно ретироваться: простое средство, которое клещи просто ненавидят
В Башкирии с начала сезона от укусов клещей пострадали более 1,5 тыс человек
Общество в Башкирии
В Башкирии с начала сезона от укусов клещей пострадали более 1,5 тыс человек
Клещи в ужасе будут обходить вас стороной: вместо репеллентов используйте секрет охотников и грибников
Это интересно
Клещи в ужасе будут обходить вас стороной: вместо репеллентов используйте секрет охотников и грибников


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok