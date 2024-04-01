Дедовский способ от клещей вернулся: Народное средство с пахучим секретом отгонит даже самых голодных паразитов

10:07, 01 апр 2024

В преддверии сезона активности опасных кровососущих паразитов — клещей, каждый из нас должен позаботиться о надежной защите. Химические репелленты могут быть эффективными, но их ингредиенты вызывают опасения с точки зрения безопасности для здоровья, особенно при частом использовании. Существуют натуральные и проверенные временем средства, которые помогут обезопасить себя без риска для организма.

Один из таких методов, широко распространенный в народе, был вновь привлечен к вниманию Марией Ивановой, популярным блогером канала «Обо всем с Марусей». Она напомнила о простом, но эффективном средстве защиты от клещей — дегтярном мыле. Этот продукт, обладающий характерным резким ароматом, издавна использовался нашими предками для различных целей.

Перед походом в лес или работой на садовом участке рекомендуется намочить кусочек дегтярного мыла и тщательно обработать им открытые участки тела, одежду и обувь. Некоторые опытные огородники предпочитают готовить раствор из мыла — для этого небольшой кусочек натирают на мелкой терке, заливают теплой водой до полного растворения и переливают в емкость с распылителем для более удобного нанесения на одежду.

Секрет действия этого природного репеллента кроется в ярко выраженном запахе березового дегтя, который клещи попросту не выносят. Даже голодные особи будут обходить стороной обработанные таким способом участки кожи и одежду. Примечательно, что наши предки пользовались этим методом задолго до изобретения современных химических средств защиты.

Однако следует помнить, что у некоторых людей может быть повышенная чувствительность к компонентам дегтярного мыла. В таких случаях его нанесение на кожу не рекомендуется во избежание раздражения и аллергических реакций. Но для всех остальных это прекрасный способ обезопасить себя от кровососов натуральным и безвредным для здоровья путем.

Автор: Семен Подгорный