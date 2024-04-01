Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Хотите собирать помидоры ведрами? Послушайте, что огородники добавляют в лунку - этот нехитрый трюк изменит все

Хотите собирать помидоры ведрами? Послушайте, что огородники добавляют в лунку - этот нехитрый трюк изменит все

10:30, 01 апр 2024

На дачных грядках томаты занимают почетное место. Однако для обильного урожая требуется особый подход. Опытные огородники поделились своим нетривиальным секретом, который поможет значительно увеличить количество томатов на кустах.

Все начинается с момента высадки рассады в открытый грунт. Согласно рекомендациям, в каждую лунку перед посадкой томатов следует добавить необычную подкормку – рыбьи останки. Это могут быть головы, внутренности, хвосты, плавники или даже кости рыб.

Такой неожиданный ингредиент не случаен. Рыба богата фосфором – важнейшим элементом для нормального роста и развития томатных кустов. Фосфор стимулирует обильное цветение, что в свою очередь ведет к формированию большого количества сочных плодов.

ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

  • Не высаживайте помидоры в открытый грунт, пока не увидите это на березе: Секрет опытных дачников
  • Помидор-рекордсмен: агроном Давыдова делится секретом богатого урожая, от которого соседи обзавидуются
  • Пикировка помидоров без стресса: простой метод для мощной рассады – никакой химии и сложных манипуляций
  • Сильная и коренастая рассада помидоров: простой секрет опытных дачников. Они готовят этот раствор сразу после прорастания семян
Урожай, как на дрожжах! Опытные дачники раскрыли секрет: соседи сперва смеялись, а теперь завидуют Урожай, как на дрожжах! Опытные дачники раскрыли секрет: соседи сперва смеялись, а теперь завидуют
Автор: Алия Карачурина
Теги: советы огород помидоры
Читайте также

Пикировка помидоров без стресса: простой метод для мощной рассады – никакой химии и сложных манипуляций
Это интересно
Пикировка помидоров без стресса: простой метод для мощной рассады – никакой химии и сложных манипуляций
Картошку нужно сажать только так: невероятный урожай обеспечен
Это интересно
Картошку нужно сажать только так: невероятный урожай обеспечен
Семена этих помидоров нарасхват: год будет очень урожайным
Это интересно
Семена этих помидоров нарасхват: год будет очень урожайным
Не высаживайте помидоры в открытый грунт, пока не увидите это на березе: Секрет опытных дачников
Это интересно
Не высаживайте помидоры в открытый грунт, пока не увидите это на березе: Секрет опытных дачников


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok