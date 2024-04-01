Хотите собирать помидоры ведрами? Послушайте, что огородники добавляют в лунку - этот нехитрый трюк изменит все

10:30, 01 апр 2024

На дачных грядках томаты занимают почетное место. Однако для обильного урожая требуется особый подход. Опытные огородники поделились своим нетривиальным секретом, который поможет значительно увеличить количество томатов на кустах.

Все начинается с момента высадки рассады в открытый грунт. Согласно рекомендациям, в каждую лунку перед посадкой томатов следует добавить необычную подкормку – рыбьи останки. Это могут быть головы, внутренности, хвосты, плавники или даже кости рыб.

Такой неожиданный ингредиент не случаен. Рыба богата фосфором – важнейшим элементом для нормального роста и развития томатных кустов. Фосфор стимулирует обильное цветение, что в свою очередь ведет к формированию большого количества сочных плодов.

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Автор: Алия Карачурина