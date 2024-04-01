Хитрый трюк для быстрого похудения: сочетание 2 обычных продуктов подавит аппетит без изнурительных диет - минус 10 кг за месяц

10:38, 01 апр 2024

В современном мире излишний вес является распространенной проблемой для многих людей. Особенно остро это ощущают представительницы прекрасного пола, готовые пойти на самые радикальные меры ради стройной фигуры.

Однако изнурительные тренировки в тренажерном зале сами по себе не гарантируют желаемых результатов без правильного питания. Именно поэтому во время процесса похудения крайне важно уделять пристальное внимание своему рациону.

В первую очередь, необходимо исключить из своего меню вредные перекусы, которые являются одной из главных причин набора лишних килограммов. Если же голод дает о себе знать, следует выбирать продукты, способные продлить ощущение сытости. Врач-диетолог Антонина Леонтьева делится секретами, какие продукты могут стать вашим союзником в борьбе с аппетитом.

Одним из эффективных средств для подавления чувства голода является чай с яблоком. Дело в том, что яблоки богаты фруктозой, которая помогает предотвратить резкие скачки уровня сахара в крови, а также содержат пектин. При контакте с водой пектин разбухает, создавая ощущение насыщения в желудке.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik.ru