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Диабетикам на заметку: простой напиток, снижающий сахар в крови лучше таблеток

Диабетикам на заметку: простой напиток, снижающий сахар в крови лучше таблеток

10:46, 01 апр 2024

В бесконечной гонке за здоровьем мы часто ищем решения в таблетках и дорогостоящих процедурах. Однако порой ответ может скрываться в простых, доступных каждому продуктах. Цикорий, знакомый многим как альтернатива кофе, оказывается, способен стать настоящим союзником для тех, кто борется с повышенным уровнем сахара в крови.

Марина Аплетаева, опытный врач-диетолог и аллерголог-иммунолог, в интервью изданию «Москва 24» поделилась ценной информацией. По ее словам, давно знакомый многим цикорий может оказать существенную помощь в снижении уровня сахара в крови. Секрет кроется в содержащемся в нем инулине — веществе, которое благотворно влияет на метаболизм глюкозы, уменьшая гликемическую нагрузку на организм.

Чтобы почувствовать положительный эффект от этого ароматного напитка, его необходимо употреблять регулярно. Однако преимущества цикория не ограничиваются контролем сахара. Он также может стать союзником для тех, кто борется с проблемами желудочно-кишечного тракта, благодаря благоприятному воздействию на микрофлору кишечника.

Тем не менее, как и любой натуральный продукт, цикорий может вызывать аллергические реакции у некоторых людей. В таких случаях от его употребления лучше воздержаться. Для остальных же он представляет собой безопасный и доступный способ поддержать здоровье. Достаточно всего одной чашки в день, чтобы получить необходимую пользу без каких-либо рисков.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: здоровье цикорий диабет
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