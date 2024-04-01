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Укрепляем рассаду помидоров без химии: простой метод, который заменит все подкормки

Укрепляем рассаду помидоров без химии: простой метод, который заменит все подкормки

10:56, 01 апр 2024

Выращивание рассады томатов — процесс, требующий особого внимания и правильного ухода. Даже самые опытные огородники знают, что нежные саженцы часто подвергаются стрессу на различных этапах своего развития, что может негативно сказаться на их здоровье и будущем урожае. Тут может помочь простой и эффективный способ вырастить крепкие и коренастые растения без дополнительных подкормок. Этот метод называется закаливание.

Закаливание рассады томатов — это постепенное приучение молодых растений к условиям, отличным от комфортной комнатной температуры, к которой они привыкли. Без этого важного процесса капризным саженцам будет сложно адаптироваться к условиям открытого грунта на садовом участке. Эксперты телеграм-канала «Огородные шпаргалки» рекомендуют начинать закаливание сразу после появления первых листочков.

Процесс закаливания начинается с постепенного снижения температуры в помещении, где выращивается рассада. Это достигается путем открытия форточки или окна, позволяя свежему воздуху проникать внутрь. Важно проводить этот процесс медленно и аккуратно, избегая сквозняков, которые могут нанести вред нежным растениям.

После того, как саженцы адаптировались к более прохладным условиям внутри помещения, их можно перенести на балкон или в другое защищенное от прямых солнечных лучей место. На этом этапе температура не должна превышать +15 градусов Цельсия, а ночью может опускаться до +10 градусов. Это позволит растениям постепенно приспособиться к условиям наружного воздуха.

Параллельно с закаливанием надземной части растений, авторы канала рекомендуют уделять внимание и развитию корневой системы. Для этого следует сократить частоту полива, но не допускать пересыхания почвы. Такой подход способствует замедлению роста надземной части и усилению развития корней, что делает растения более устойчивыми и жизнеспособными.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы огород помидоры
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