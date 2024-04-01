Доктор Мясников раскрыл пугающую правду: как боль в горле может разрушить ваше сердце

12:00, 01 апр 2024

Знаменитый теледоктор Александр Мясников вновь привлек внимание общественности к опасному недугу, к которому многие относятся слишком легкомысленно. В свежем выпуске телепередачи «О самом главном» он предостерег зрителей об угрожающих последствиях частых ангин и респираторных инфекций, которые зачастую остаются невылеченными.

Согласно доктору Мясникову, заболевания горла далеко не безобидны, как может показаться на первый взгляд. Врач подчеркнул прямую связь между нелеченой ангиной и развитием серьезных сердечных патологий. –

— Ревматические пороки сердца, серьезно подрывающие здоровье, нередко являются следствием перенесенных в детстве, но так и не вылеченных до конца ангин, — разъяснил доктор.

В свою очередь, опытный оториноларинголог Андрей Овчинников напомнил об опасности необоснованного удаления миндалин. Этот защитный орган играет роль «фильтра», оберегающего организм от инфекций. Устранение миндалин приведет к тому, что болезнетворные микробы получат свободный доступ к жизненно важным органам — почкам, суставам и сердцу.

Напомним, ангина представляет собой инфекционный недуг, вызываемый различными патогенными микроорганизмами. Однако наиболее распространенным возбудителем этого заболевания считается бета-гемолитический стрептококк.

Очевидно, что игнорировать боль в горле было бы в высшей степени неблагоразумно. Своевременное лечение респираторных инфекций может предотвратить развитие куда более серьезных патологий, в том числе и сердечно-сосудистых заболеваний.

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Автор: Алия Карачурина