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Это есть запрещено: теледоктор Мясников назвал 4 белых продукта, которые мешают похудению

Это есть запрещено: теледоктор Мясников назвал 4 белых продукта, которые мешают похудению

12:09, 01 апр 2024

Достижение желаемой формы тела – задача, требующая комплексного подхода. По словам известного врача и телеведущего Александра Мясникова, для эффективного похудения необходимо сочетание двух важнейших факторов: сбалансированного питания и регулярной физической активности.

Специалист рекомендует ограничивать суточный рацион до менее чем 2000 калорий, а в идеале – около 1800 калорий в день. Этот шаг позволит организму работать в режиме дефицита калорий, постепенно расходуя запасы жира.

Помимо контроля калорийности, Мясников советует исключить из рациона так называемые «белые» продукты, богатые быстрыми углеводами. К ним относятся макаронные изделия, хлебобулочные изделия, сахар и рис. Эти продукты могут вызывать резкие скачки уровня сахара в крови, что провоцирует усиление чувства голода и способствует накоплению жировых отложений.

Кроме того, эксперт рекомендует периодически устраивать разгрузочные дни, которые благотворно влияют на процесс снижения веса. В такие дни энергетическая ценность потребляемой пищи не должна превышать 1000 килокалорий. Эта временная «пауза» позволяет организму сосредоточиться на расщеплении накопленных жировых запасов и ускоряет процесс похудения.

Не забывайте, что каждый организм уникален, поэтому перед началом любой диеты или программы похудения рекомендуется проконсультироваться с квалифицированным специалистом в области здравоохранения.

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Теги: здоровье диета мясников
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