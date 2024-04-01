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Геронтолог раскрыл секрет жизни до 100 лет: ешьте только в эти часы

Геронтолог раскрыл секрет жизни до 100 лет: ешьте только в эти часы

23:23, 01 апр 2024

Вальтер Лого, геронтолог из Университета Южной Калифорнии, разработал уникальный режим питания, обещающий увеличить продолжительность жизни до целого века.

50-летний профессор Лого не просто теоретизирует о долголетии – он живет согласно своим принципам, демонстрируя на личном примере эффективность предложенного им подхода. С 18-летнего возраста он посвятил себя изучению факторов, влияющих на увеличение продолжительности жизни, и теперь готов поделиться своими находками с широкой аудиторией.

Ключевой составляющей методики Лого является особый режим питания, который он называет "безопасным голоданием". Суть его в том, чтобы принимать пищу только в промежутке между 8 утра и 8 вечера, позволяя организму полноценно отдыхать и восстанавливаться в ночные часы. Однако это не означает, что нужно голодать – речь идет о сбалансированном питании с акцентом на здоровые, натуральные продукты.

По словам геронтолога, такой подход к питанию приносит множество преимуществ. Он способствует нормализации уровня холестерина и инсулина в крови, помогает контролировать вес и защищает организм от воспалительных процессов, которые ускоряют старение. Кроме того, отказ от переработанных продуктов и акцент на свежих, натуральных ингредиентах также положительно влияет на общее состояние здоровья.

Дожить до 100 лет: врач назвал одну привычку, которая обеспечит долголетие Дожить до 100 лет: врач назвал одну привычку, которая обеспечит долголетие
Автор: Семен Подгорный
Фото: Freepik.ru
Теги: здоровье
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