Кардиологи назвали 3 мощных продукта для здорового сердца - избавьтесь от риска сердечной недостаточности раз и навсегда
23:29, 01 апр 2024
Поддержание здоровья сердечно-сосудистой системы — залог долголетия и хорошего самочувствия. Правильно составленный рацион питания способен значительно снизить риски развития опасных патологий. В новом выпуске популярной программы «Жить здорово!» эксперты Елена Малышева и Герман Гандельман раскрыли секреты полезных для сердца продуктов.
Одними из самых полезных ингредиентов для укрепления работы сердца названы рисовые отруби, спирулина и льняное семя. Эти суперфуды богаты витамином B1, недостаток которого непосредственно связан с развитием сердечной недостаточности.
«При дефиците витамина B1 наш организм рискует столкнуться с проблемами в работе сердечной мышцы», — разъяснил известный кардиолог Герман Гандельман.
Важно понимать, что человеческий организм не способен самостоятельно синтезировать жизненно важный витамин B1. Единственный путь его получения — употребление в пищу обогащенных им продуктов. Опытные медики настоятельно рекомендуют включить рисовые отруби, спирулину и льняное семя в ежедневный рацион для профилактики сердечных недугов.
Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Читайте также
Это интересно
Без этого витамина организм «загнется»: последствия пугающие
Это интересно
Врач назвал три продукта с рекордным содержанием витамина D: сердце и сосуды скажут «спасибо»
Это интересно
Кардиолог назвала самый лучший продукт для сердца: вкусно и защитит от инфаркта
Это интересно
Здорово ли сердце: простой домашний минутный тест от кардиолога