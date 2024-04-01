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Кардиологи назвали 3 мощных продукта для здорового сердца - избавьтесь от риска сердечной недостаточности раз и навсегда

Кардиологи назвали 3 мощных продукта для здорового сердца - избавьтесь от риска сердечной недостаточности раз и навсегда

23:29, 01 апр 2024

Поддержание здоровья сердечно-сосудистой системы — залог долголетия и хорошего самочувствия. Правильно составленный рацион питания способен значительно снизить риски развития опасных патологий. В новом выпуске популярной программы «Жить здорово!» эксперты Елена Малышева и Герман Гандельман раскрыли секреты полезных для сердца продуктов.

Одними из самых полезных ингредиентов для укрепления работы сердца названы рисовые отруби, спирулина и льняное семя. Эти суперфуды богаты витамином B1, недостаток которого непосредственно связан с развитием сердечной недостаточности.
«При дефиците витамина B1 наш организм рискует столкнуться с проблемами в работе сердечной мышцы», — разъяснил известный кардиолог Герман Гандельман.

Важно понимать, что человеческий организм не способен самостоятельно синтезировать жизненно важный витамин B1. Единственный путь его получения — употребление в пищу обогащенных им продуктов. Опытные медики настоятельно рекомендуют включить рисовые отруби, спирулину и льняное семя в ежедневный рацион для профилактики сердечных недугов.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: здоровье сердце
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