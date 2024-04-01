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Два стакана в день творят чудеса: невероятные свойства томатного сока, о которых вы не догадывались. От красоты до защиты от рака

Два стакана в день творят чудеса: невероятные свойства томатного сока, о которых вы не догадывались. От красоты до защиты от рака

23:36, 01 апр 2024

Один из незаслуженно недооцененных даров природы является томатный сок, который, по словам экспертов, является поистине волшебным эликсиром красоты и здоровья.

Биолог Ирина Лялина развеяла многие мифы и раскрыла истинную ценность этого напитка. Оказывается, томатный сок богат витаминами, минералами, органическими кислотами и пектином, которые оказывают комплексное благотворное воздействие на организм. Однако его главная изюминка – ликопин, мощный антиоксидант, который придает помидорам характерный красный оттенок.

Ликопин обладает уникальными свойствами, которые помогают сохранить молодость и упругость кожи, защитить организм от негативного воздействия свободных радикалов и даже предупредить развитие онкологических заболеваний. Не случайно томаты входят в группу продуктов, рекомендованных для профилактики рака.

Но на этом полезные качества томатного сока не заканчиваются. Ирина Лялина отмечает его способность бороться с плохим холестерином и тромбозом, а также справляться со стрессом и его негативными последствиями для здоровья. Именно поэтому специалисты рекомендуют включить этот вкусный и доступный напиток в свой рацион.

При этом важно знать некоторые тонкости. По словам биолога, больше всего ликопина содержится в кожуре и переспелых помидорах. Термическая обработка, такая как кипячение или стерилизация, хоть и разрушает некоторые витамины, но способствует высвобождению ликопина, поэтому самым богатым его источником считаются вяленые томаты.

Статья носит информационный характер, поэтому перед добавлением любого нового продукта в рацион необходимо проконсультироваться с медицинским специалистом.

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Автор: www.hibiny.ru
Фото: Freepik.ru
Теги: здоровье томатный сок
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