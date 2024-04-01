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Цифры обманчивы: кардиолог назвал показатели давления, которые в два раза увеличивают риск инсульта

Цифры обманчивы: кардиолог назвал показатели давления, которые в два раза увеличивают риск инсульта

23:43, 01 апр 2024

Для многих людей повышенное артериальное давление становится неожиданным диагнозом, ведь это коварное состояние часто протекает бессимптомно. Однако игнорировать его опасно – по словам кардиолога Владимира Глаголева, даже небольшое превышение от нормы может значительно увеличить вероятность инсульта или инфаркта.

Артериальное давление выше 140/90 мм рт.ст. считается повышенным. Тем не менее, как предупреждает доктор Глаголев, риски для сердечно-сосудистой системы возрастают уже при показателях 130/80 мм рт.ст. Эти цифры могут казаться безопасными, но на самом деле они сигнализируют о необходимости срочных мер.

Чтобы снизить вероятность фатальных осложнений, доктор Глаголев рекомендует ряд действенных шагов. Прежде всего, следует увеличить физическую активность и пересмотреть рацион в пользу здоровой диеты с минимумом соли. Важно также сбросить лишний вес и отказаться от вредных привычек, таких как курение. Соблюдение этих несложных правил поможет держать давление под контролем.

Следует помнить, что информация в статье носит справочный характер. Для индивидуальных консультаций необходимо обратиться к лечащему врачу.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: здоровье артериальное давление
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