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Кофе с солью: новый тренд, который вам стоит попробовать – разница вас удивит

Кофе с солью: новый тренд, который вам стоит попробовать – разница вас удивит

23:52, 01 апр 2024

В погоне за совершенством вкуса люди не перестают экспериментировать с различными добавками к своему любимому напитку - кофе. От молока и сливок до сахара и корицы, выбор ингредиентов кажется бесконечным. Однако в последнее время в кофейной культуре произошел неожиданный поворот.

Истинные кофеманы предлагают добавить в кофе небольшое количество соли. На первый взгляд это может показаться неожиданным, но соль действительно обладает способностью нейтрализовать горечь. Существует даже научное исследование, датированное 1995 годом, подтверждающее этот эффект не только для кофе, но и для других продуктов.

Поклонники этого метода утверждают, что щепотка соли может творить чудеса со вкусом кофе, смягчая его излишнюю горечь и позволяя полностью раскрыться ароматной палитре напитка. Тем не менее, важно проявлять осторожность и не переусердствовать с количеством соли, иначе вкус может стать излишне соленым и испортить удовольствие от кофе.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: кофе соль
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