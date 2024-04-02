Удивительный трюк садоводов: добавьте это в горшки с цветами, и они расцветут пышным цветом

09:50, 02 апр 2024

Как известно, одним из ключевых факторов для успешного выращивания растений является правильное рыхление грунта. Рыхлая, воздухопроницаемая земля способствует хорошему росту и предотвращает застой влаги, который может привести к появлению плесени. Агроном Ксения Давыдова поделилась оригинальным решением этой проблемы.

По ее словам, в качестве рыхлителя почвы можно использовать обычные деревянные палочки для суши. Их следует разломать на небольшие кусочки и добавить горстку в каждый цветочный горшок. Эти маленькие деревянные фрагменты будут эффективно впитывать излишки влаги после полива, одновременно аэрируя и разрыхляя грунт.

Данный метод особенно полезен для плотных, тяжелых почв, которые склонны к застаиванию воды и образованию плесени. Добавление деревянных палочек позволяет создать оптимальную структуру земли, обеспечивая циркуляцию воздуха и предотвращая чрезмерное увлажнение.

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Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru