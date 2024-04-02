Картофельное пюре, как облачко: Французские повара поделились малоизвестными хитростями приготовления невероятно нежного блюда из картофеля

10:01, 02 апр 2024

Картофельное пюре – блюдо, которое, казалось бы, не должно вызывать трудностей при приготовлении. Однако нередко результат оставляет желать лучшего: пюре получается комковатым, вязким или клейким. Чтобы добиться идеальной воздушной консистенции, стоит прислушаться к советам французских поваров.

В первую очередь, следует варить картофель целиком, не разрезая его на части. Таким образом, клубни сохранят свою текстуру и не станут липкими после приготовления. Процесс варки необходимо проводить на сильном огне, позволяющем овощам сохранить максимум вкуса, но при этом не переварить их.

После того, как картофель сварится до готовности, его нужно тщательно размять или взбить венчиком. Этот способ не только обеспечит пюре воздушную консистенцию, но и поможет избавиться от любых комочков.

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Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru