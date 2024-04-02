Эта зеленая жемчужина творит чудеса: простой овощ держит диабет под контролем и наполняет организм антиоксидантами

10:17, 02 апр 2024

В погоне за здоровым образом жизни мы зачастую упускаем из виду маленькие зеленые жемчужины, которые могут оказать колоссальное влияние на наше самочувствие. Речь идет о брюссельской капусте — скромном, но невероятно полезном овоще, способном снизить риск развития сахарного диабета.

Врач Сара Брюэр раскрывает секрет этого крохотного чуда природы. Дело в том, что брюссельская капуста богата клетчаткой, которая медленно усваивается организмом, замедляя всасывание сахара в кровь после приема пищи. Этот процесс крайне важен для регулирования уровня глюкозы и предотвращения опасных скачков.

Однако польза брюссельской капусты на этом не заканчивается. Этот овощ представляет собой настоящую кладезь питательных веществ, включая витамины К, С и Е, фолиевую кислоту, антиоксиданты и такие жизненно важные минералы, как калий, кальций и марганец. Особого внимания заслуживает альфа-липоевая кислота — мощный антиоксидант, повышающий чувствительность к инсулину, что позволяет гормону работать более эффективно.

Чтобы извлечь максимальную пользу из брюссельской капусты, Сара Брюэр рекомендует употреблять ее в сыром виде или приготовленной на пару. Избыточная термическая обработка, к сожалению, может привести к разрушению ценных питательных веществ.

«Например, витамин С распадется, а минералы останутся в воде для варки», — предупреждает врач.

В заключение Брюэр напоминает о важности сбалансированного питания, включающего пять порций овощей и фруктов ежедневно. Следуя этому простому правилу, мы можем значительно снизить риск развития диабета и других опасных заболеваний.

Данная статья носит информационный характер. Перед внесением серьезных изменений в рацион рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.

Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik.ru