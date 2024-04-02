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Урожай голубики, который вы устанете собирать: простой рецепт подкормки заставит кусты осыпаться огромными ягодами размером с вишню

Урожай голубики, который вы устанете собирать: простой рецепт подкормки заставит кусты осыпаться огромными ягодами размером с вишню

10:24, 02 апр 2024

Голубика — любимая ягодная культура многих садоводов-любителей. Эта неприхотливая красавица радует глаз своими яркими плодами и дарит наслаждение вкусовым рецепторам своей сладостью. Однако она не терпит беспорядка и халатного отношения к своим потребностям, иначе ее урожай может оказаться скудным и безрадостным.

Важным условием обильного цветения и завязывания полновесных ягод является грамотное питание голубичных кустов. Эта культура предпочитает кислую среду, поэтому обычные минеральные удобрения могут навредить ей. Но не стоит унывать — природа щедро подарила нам простое и эффективное решение этой проблемы.

Опытные агрономы советуют использовать для подкормки голубики отвар из ревеня и щавеля — доступных во многих садах трав. Достаточно измельчить килограмм их листьев, залить литром кипятка и оставить настаиваться на пару суток. Полученный концентрированный настой следует разбавить водой и пролить им приствольные круги кустарников. Такую процедуру рекомендуется повторять раз в 2-3 недели в течение вегетационного периода.

Невероятный урожай: несколько простых правил посадки голубики Невероятный урожай: несколько простых правил посадки голубики
Автор: Алия Карачурина
Теги: советы сад голубика
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