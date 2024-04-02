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Назван напиток, снимающий стресс и активизирующий мозг — всё дело в уникальном методе обработки такого чая

Назван напиток, снимающий стресс и активизирующий мозг — всё дело в уникальном методе обработки такого чая

10:33, 02 апр 2024

На протяжении веков чайное производство оставалось верным традиционным методам. Однако в последние годы мастера чайного дела начали экспериментировать с новыми способами обработки чайных листьев, открывая впечатляющий мир уникальных вкусов и свойств. Одним из таких инновационных напитков является так называемый «чай габа» из Тайваня.

Чай габа изготавливается из отборных листьев сорта Цин Синь, выращенных на идеальных для чайного куста плантациях Тайваня, сообщает «Газета.Ru». Этот сорт отличается плотной листвой, что делает его идеальным для производства ароматного улуна. Но процесс на этом не заканчивается.

В определенный момент ферментации листья помещаются в герметичную емкость, из которой откачивается кислород и вводится азот. Это приостанавливает процесс ферментации, придавая чаю неповторимые свойства.

Результатом становится напиток с уникальным вкусовым профилем и целым рядом полезных свойств. Чай габа считается стимулятором мозговой активности, улучшающим память, концентрацию внимания и снижающим уровень стресса. Неудивительно, что этот чай особенно ценится среди тех, кто занят интеллектуальным трудом в условиях высоких нервных нагрузок.

Эта статья носит исключительно информационный характер. Перед употреблением любых новых продуктов рекомендуется проконсультироваться с медицинским специалистом.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: freepik.ru
Теги: чай здоровье
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