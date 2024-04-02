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Хотите чеснок величиной с кулак? Узнайте два главных приема ухода за ростками

Хотите чеснок величиной с кулак? Узнайте два главных приема ухода за ростками

10:41, 02 апр 2024

Одним из первых растений, которое тянется к солнцу сквозь остатки талого снега, становится озимый чеснок. Его зелёные перышки, словно проводники жизненных сил, пробиваются из-под земли, возвещая о приближении нового урожая. Однако для того, чтобы впоследствии насладиться крупными, сочными и ароматными головками чеснока, необходимо позаботиться о всходах уже на этой ранней стадии.

Как только грунт оттаёт и немного подсохнет, следует тщательно разрыхлить его вокруг молодых побегов. Затем рекомендуется присыпать почву слоем просеянного речного песка толщиной около 1 см. Такая песчаная "шубка" создаст для ростков дополнительную защиту от возможных возвратных заморозков, не дав им замёрзнуть и погибнуть. Кроме того, песок обеспечит рыхлую структуру верхнего слоя грунта, предотвратив его уплотнение и облегчив доступ воздуха к корневой системе. Важно не переусердствовать с количеством песка, чтобы не спровоцировать обратный эффект и закупорку почвы.

На этапе появления первых всходов растениям жизненно необходим азот для активного роста зелёной массы. Идеальным удобрением станет аммиачная селитра, которая хорошо усваивается корнями даже при низких весенних температурах. Внести её можно сухим способом, рассыпав по поверхности почвы и заделав рыхлением, или в виде водного раствора, пролив грядки питательным составом. Оптимальная дозировка - около 20-25 г на 1 кв.м.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы огород чеснок
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