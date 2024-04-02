Кожа «в пятнах»: 5 процедур, от которых стоит воздержаться весной

11:44, 02 апр 2024

В преддверии весны многие стремятся обновить свой внешний вид, прибегая к разнообразным косметологическим процедурам. Однако некоторые из них могут причинить непоправимый вред вашей коже в этот период года. Известный косметолог Анна Музелли Шукан раскрывает опасности, подстерегающие неосторожных красавиц.

Первое, от чего настоятельно предостерегает доктор Шукан — это интенсивные химические пилинги и инвазивное удаление рубцов. Под воздействием весеннего солнца травмированная кожа чрезвычайно уязвима, и вместо ожидаемого омоложения вы рискуете получить стойкое пигментное пятно, от которого впоследствии будет крайне сложно избавиться.

Более того, агрессивные косметические манипуляции наносят серьезный ущерб защитному барьеру кожи. В сочетании с ультрафиолетовым облучением это создает идеальные условия для развития солнечных ожогов, воспалительных процессов и других нежелательных осложнений. Поэтому врач категорически не рекомендует прибегать к радикальным процедурам в весенне-летний период.

В это время года особенно важно беречь свою кожу от негативных воздействий окружающей среды. Доктор Шукан советует неукоснительно использовать солнцезащитные средства с высоким фактором защиты каждый раз при выходе на улицу, даже в пасмурную погоду. Если же возникает необходимость в обновлении кожи, предпочтение следует отдавать щадящим поверхностным пилингам новейшего поколения, но только после консультации с квалифицированным специалистом, поскольку статья носит лишь информационный характер.

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Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru