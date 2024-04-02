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Начните день правильно: диетические завтраки для диабетиков от эндокринолога

Начните день правильно: диетические завтраки для диабетиков от эндокринолога

11:52, 02 апр 2024

Для многих утро превращается в гонку со временем. Приходится торопиться, чтобы успеть на работу или учебу, и нередко на завтрак банально не хватает времени. Особенно сложно приходится людям, страдающим диабетом. Для них обычные бутерброды или сладкие каши — путь к резким скачкам уровня сахара в крови и ощущению голода спустя час-другой после еды.

Эндокринолог Людмила Терина советует диабетикам заранее продумывать меню на завтрак. По ее словам, тщательное планирование позволит избежать проблем с колебаниями сахара. Врач рекомендует запасаться необходимыми продуктами заблаговременно, чтобы не тратить драгоценное утреннее время на походы в магазин.

Терина предлагает несколько сбалансированных вариантов завтрака, которые можно чередовать по вкусу.

Первый вариант — яичница с овощами. Для ее приготовления понадобятся 2 яйца, 100 грамм огурцов, 50 грамм помидоров и болгарского перца, а также столовая ложка растительного масла. Это блюдо содержит всего 206 килокалорий при гликемическом индексе 15.

Второй завтрак — греческий йогурт с ягодами и орехами. Для его приготовления возьмите 200 грамм греческого йогурта, 50 грамм замороженных ягод (малины или черники) и столовую ложку грецких или миндальных орехов. Калорийность — 237 ккал, гликемический индекс — 25.

Третий вариант — авокадо с тунцом. Возьмите половину авокадо, 50 грамм консервированного тунца и столовую ложку оливкового масла. Такой завтрак содержит 267 килокалорий при низком гликемическом индексе 10.

Обратите внимание, что эта статья носит ознакомительный характер. Прежде чем вносить изменения в свой рацион, диабетикам следует проконсультироваться с лечащим врачом.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: freepik.ru
Теги: советы здоровье диабет
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