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Муравьи и тля больше не страшны: простое решение из носка защитит яблони от вредных насекомых

Муравьи и тля больше не страшны: простое решение из носка защитит яблони от вредных насекомых

14:31, 02 апр 2024

Для любителей садоводства встречать весну всегда интересно – но также и хлопотно. Среди повседневных забот, таких как подготовка почвы и планирование посадок, особое внимание требуется уделить защите растений от непрошеных гостей – насекомых-вредителей. Борьба с ними – извечная головная боль садоводов. Но, как говорится, лучше предупредить, чем лечить. И один простой трюк может стать надежным щитом против целой армии потенциальных захватчиков.

В числе главных врагов плодовых деревьев – муравьи, разводящие на них тлю. Однако на помощь приходит нехитрая уловка, которая поможет не только отпугнуть муравьев, но и защитить сад от долгоносиков, гусениц, плодовых клещей и других прожорливых обитателей.

Секрет кроется в самодельном поясе из обычной хлопчатобумажной ткани для ствола дерева. Отличным материалом послужит старый носок – разрезанный по спирали, он превратится в эластичную мягкую веревку. Также можно использовать отслужившую футболку, рассказывает автор блога Glav-Dacha.

Ключевой момент – пропитать полоску ткани нерафинированным растительным маслом. Затем плотно обмотать веревкой влажной ткани ствол на высоте около полуметра от земли. По мере роста дерева пояс будет растягиваться. Но для насекомых он станет непреодолимой преградой: резкий запах масла не только отпугивает их, но также перебивает собственные феромоны, столь важные для их ориентации.

Главное условие – верхняя граница пояса не должна доставать до первых разветвлений ствола, а нижний край не касаться травы, по которой вредители могут добраться до дерева. Периодически рекомендуется подновлять масляную пропитку. А с наступлением холодов защитный пояс можно снять до следующего сезона.

Яблони без тли и муравьев: секретный цветок от мастера-садовода Яблони без тли и муравьев: секретный цветок от мастера-садовода
Автор: Вадим Рудаков
Фото: freepik.ru
Теги: сад яблоня советы
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