Вы сильно удивитесь: повар рассказала, сколько на самом деле нужно варить пельмени

14:41, 02 апр 2024

Пельмени - популярное и любимое многими блюдо, которое на первый взгляд кажется очень простым в приготовлении. Однако даже у этого, казалось бы, элементарного кулинарного процесса есть свои тонкости и нюансы, знание которых позволит избежать неприятных сюрпризов на тарелке.

Перед началом приготовления важно правильно разморозить пельмени. Не стоит ждать полного размораживания продукта. Достаточно достать упаковку из морозилки за 10 минут до того, как вы планируете опустить пельмени в кипящую воду. Такой небольшой промежуточный этап позволит пельменям размягчиться, но при этом сохранить свою форму.

Определение оптимального времени варки - ключевой момент в приготовлении пельменей. Здесь нужно учитывать размер изделий и тип начинки. По словам повара Юлии Архиповой, в среднем пельмени должны вариться 6-8 минут после того, как они всплывут на поверхность кипящей воды. Однако для получения надежного результата рекомендуется проверять готовность одного-двух пельменей непосредственно во время варки.

Для проверки готовности следует извлечь пельмень из кастрюли, разрезать его пополам и оценить консистенцию теста и начинки. Если тесто мягкое и не резиновое, а начинка полностью сварилась, блюдо можно смело подавать к столу. В противном случае высок риск получить либо переваренные, слипшиеся пельмени, либо недоваренные изделия с сырой начинкой внутри.

ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Повар рассказал рецепт вкуснейшего теста для пельменей: тонко раскатывается и не лопается при варке

Шеф-повар рассказал секрет идеальных пельменей: один ингредиент и они никогда не разварятся

Автор: Алия Карачурина