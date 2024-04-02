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Рассада больше не вытянется и не перерастет: спасти саженцы можно только так

Рассада больше не вытянется и не перерастет: спасти саженцы можно только так

22:53, 02 апр 2024

На пути к долгожданному урожаю перцев любители огородничества часто сталкивают с внезапными трудностями. Одной из самых распространенных проблем является вытягивание рассады, угрожающее посадкам. Однако опытные садоводы знают действенные способы исправить ситуацию и возродить здоровье растений.

«Огород на подоконнике» — популярный канал в соцсетях, чьи авторы делятся бесценным опытом и лайфхаками для успешного выращивания растений раскрыл секретную методику спасения рассады перцев от критического вытягивания.

По словам ведущей блога Юлии, простая процедура пикировки — пересадки рассады в более крупную емкость — способна буквально реанимировать растения. Для этого нужно подготовить новые горшки побольше, наполнить их свежим плодородным грунтом. Далее аккуратно извлечь вытянутые саженцы из прежних контейнеров вместе с комом земли и расположить их в новом горшке.

— Затем нужно взять верхушку стебля и закрутить его, прижимая к почве так, чтобы погрузить максимальную длину в грунт. Остальную часть саженца следует присыпать оставшейся землей, — поясняет Юлия. — Благодаря этому элементарному трюку на заглубленном стволике начнут образовываться новые мощные корешки.
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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы огород перцы
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