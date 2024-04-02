Очень опасно: на полках магазинов нашли сыр пармезан с токсичным веществом
23:05, 02 апр 2024
Знаменитый бразильский бренд сыра «Tirolez», чьи сыры можно встретить на прилавках отечественных магазинов с 2014 года, оказался в центре скандала. Результаты недавних исследований выявили присутствие в продукте ивермектина — вещества, обычно используемого для борьбы с паразитами у крупного рогатого скота, в составе их продукции.
Данная информация, распространенная Telegram-каналом «Mash», вызвала волну беспокойства среди потребителей. И неудивительно, ведь ивермектин, безвредный для животных, может нести серьезную угрозу для здоровья человека при контакте. Известно, что попадание токсина на кожу или в глаза может вызвать болезненные ожоги, требующие незамедлительного промывания водой и врачебного вмешательства. Кроме того, употребление ивермектина может спровоцировать такие неприятные симптомы, как мышечные спазмы, боли в суставах и расстройства желудочно-кишечного тракта.
В ответ на разразившийся скандал Россельхознадзор оперативно ввел режим усиленного лабораторного контроля над продукцией «Tirolez».
Автор: Вадим Рудаков
Фото: Freepik.ru
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