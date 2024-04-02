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Хитрые дачники всегда оставляют в огороде резиновый сапог: от вредителей и след простынет

Хитрые дачники всегда оставляют в огороде резиновый сапог: от вредителей и след простынет

23:13, 02 апр 2024

В поисках эффективных и экологичных способов борьбы с вредителями дачники часто проявляют поразительную изобретательность. В этом нет ничего удивительного - ведь забота о собственном огороде способствует развитию творческого мышления и нетривиальных решений. Одно из таких нестандартных решений касается использования старых резиновых сапог в качестве ловушек для слизней и улиток.

Идея превратить вышедшую из употребления резиновую обувь в эффективные ловушки для моллюсков принадлежит Ксении Давыдовой - агроному с многолетним опытом. В ходе своих экспериментов она обнаружила, что слизни и улитки, наносящие существенный урон огородным культурам, оказались не в силах устоять перед определенным ароматом.

Суть метода проста, но действенна. Для создания ловушек требуется разместить старые резиновые сапоги в затененных местах огорода, уложив их на бок. Внутрь же каждого сапога помещается замоченный в пиве кусочек хлеба. Именно эта аппетитная для слизней смесь запахов и станет приманкой.

После наступлении вечерних сумерек владелец огорода обнаружит, что назойливые вредители оказались в плену у собственной прожорливости. Слизни и улитки соберутся внутри сапог, привлеченные манящей комбинацией ароматов. Теперь останется лишь собрать нежелательных гостей и избавиться от них наиболее предпочтительным способом.

Слизни исчезли с участка: Эта ловушка работает лучше покупных средств — моллюски сами в нее лезут Слизни исчезли с участка: Эта ловушка работает лучше покупных средств — моллюски сами в нее лезут
Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: советы огород слизни
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