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Махровые полотенца станут мягкими как пух: добавьте это во время стирки

Махровые полотенца станут мягкими как пух: добавьте это во время стирки

23:20, 02 апр 2024

Ничто не сравнится с удовольствием заворачиваться в мягкое, пушистое полотенце после душа или расслабляющей ванны. Однако со временем даже самые качественные махровые изделия могут потерять свою нежность и обрести жесткость, что омрачает удовольствие от купания. К счастью, существуют проверенные способы сохранить ваши полотенца в идеальном состоянии, наполнив их свежестью и мягкостью, словно они только что из магазина.

Секрет невероятно мягких полотенец кроется в правильном выборе моющего средства. Вместо стандартного порошка рекомендуется использовать гелеобразные средства для стирки. Они бережно очищают ткань, не нарушая ее структуру и предотвращая образование жестких комочков, которые так портят ощущение от прикосновения к полотенцу.

Чтобы усилить эффект невероятной мягкости, стоит добавить в отделение для кондиционера раствор девятипроцентного уксуса, разведенного в воде. Этот натуральный ингредиент не только освежит полотенца, но и поможет избавиться от неприятных запахов, которые могут появляться со временем.

Особого внимания заслуживают кухонные полотенца, которые часто становятся жертвами трудновыводимых пятен от чая, кофе и ягод. В этом случае рекомендуется использовать специальные пятновыводители перед стиркой. А выбор температурного режима не ниже 60 градусов Цельсия позволит не только эффективно удалить загрязнения, но и тщательно очистить барабан стиральной машины.

Не забывайте стирать полотенца при температуре не выше 40 градусов Цельсия, чтобы сохранить их яркость и качество на долгие годы.

Эксперт раскрыл копеечный секрет: грязные кухонные полотенца станут как новые без кипячения Эксперт раскрыл копеечный секрет: грязные кухонные полотенца станут как новые без кипячения
Автор: Алия Карачурина
Теги: советы полотенце
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