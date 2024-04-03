Красим яйца к Пасхе: понадобится всего два натуральных ингредиента — они есть на каждой кухне
09:43, 03 апр 2024
Пасха не за горами, и многие хозяйки уже начинают готовиться к этому светлому празднику. Поиск рецептов куличей и способов окраски яиц - неотъемлемая часть предпраздничных хлопот. При этом каждый год хочется чего-то нового, оригинального в украшении пасхальных яиц. Хотим поделиться с вами простым и эффективным методом, который обеспечит ярко-красный, насыщенный цвет без лишних усилий.
В основе этого способа лежат доступные ингредиенты - уксус и чай каркаде. Вначале нужно вскипятить воду в небольшой кастрюльке и добавить две ложки сухого чая. Затем снять с огня и дать настояться до остывания. После этого в чайный настой следует влить пару ложек уксуса и опустить яйца.
Через час стоит проверить результат. Яйца приобретут насыщенный красно-бордовый оттенок. Этот нехитрый метод позволит с минимальными усилиями добиться ярких и красивых пасхальных яиц, которые станут отличным дополнением к праздничному столу.
Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
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