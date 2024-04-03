Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Красим яйца к Пасхе: понадобится всего два натуральных ингредиента — они есть на каждой кухне

Красим яйца к Пасхе: понадобится всего два натуральных ингредиента — они есть на каждой кухне

09:43, 03 апр 2024

Пасха не за горами, и многие хозяйки уже начинают готовиться к этому светлому празднику. Поиск рецептов куличей и способов окраски яиц - неотъемлемая часть предпраздничных хлопот. При этом каждый год хочется чего-то нового, оригинального в украшении пасхальных яиц. Хотим поделиться с вами простым и эффективным методом, который обеспечит ярко-красный, насыщенный цвет без лишних усилий.

В основе этого способа лежат доступные ингредиенты - уксус и чай каркаде. Вначале нужно вскипятить воду в небольшой кастрюльке и добавить две ложки сухого чая. Затем снять с огня и дать настояться до остывания. После этого в чайный настой следует влить пару ложек уксуса и опустить яйца.

Через час стоит проверить результат. Яйца приобретут насыщенный красно-бордовый оттенок. Этот нехитрый метод позволит с минимальными усилиями добиться ярких и красивых пасхальных яиц, которые станут отличным дополнением к праздничному столу.

Пасхальные чудеса: 7 способов окрасить яйца без красителей Пасхальные чудеса: 7 способов окрасить яйца без красителей
Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: советы пасха
Читайте также

Пасхальные чудеса: 7 способов окрасить яйца без красителей
Это интересно
Пасхальные чудеса: 7 способов окрасить яйца без красителей
Невероятный бурный рост герани: простой «напиток» из кухни заменит все удобрения
Это интересно
Невероятный бурный рост герани: простой «напиток» из кухни заменит все удобрения
100% защита от тли и гнили: простой рецепт для огурцов и помидоров
Это интересно
100% защита от тли и гнили: простой рецепт для огурцов и помидоров
Удивите своих близких: приготовьте сосиски в чипсах на завтрак
Это интересно
Удивите своих близких: приготовьте сосиски в чипсах на завтрак


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok