Красим яйца к Пасхе: понадобится всего два натуральных ингредиента — они есть на каждой кухне

09:43, 03 апр 2024

Пасха не за горами, и многие хозяйки уже начинают готовиться к этому светлому празднику. Поиск рецептов куличей и способов окраски яиц - неотъемлемая часть предпраздничных хлопот. При этом каждый год хочется чего-то нового, оригинального в украшении пасхальных яиц. Хотим поделиться с вами простым и эффективным методом, который обеспечит ярко-красный, насыщенный цвет без лишних усилий.

В основе этого способа лежат доступные ингредиенты - уксус и чай каркаде. Вначале нужно вскипятить воду в небольшой кастрюльке и добавить две ложки сухого чая. Затем снять с огня и дать настояться до остывания. После этого в чайный настой следует влить пару ложек уксуса и опустить яйца.

Через час стоит проверить результат. Яйца приобретут насыщенный красно-бордовый оттенок. Этот нехитрый метод позволит с минимальными усилиями добиться ярких и красивых пасхальных яиц, которые станут отличным дополнением к праздничному столу.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru