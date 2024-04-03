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Урожай капусты в июне? Легко! Секрет прост: 1 хитрость с семенами, о которой знают только опытные садоводы

Урожай капусты в июне? Легко! Секрет прост: 1 хитрость с семенами, о которой знают только опытные садоводы

09:53, 03 апр 2024

В основе метода выращивания ранней капусты лежит тщательная подготовка семян. Перед посевом их необходимо специально обработать. Сначала семена помещают в нагретую до 50°С воду на 20 минут. Затем переносят в холодную воду, где они остаются еще 20 минут. Такая процедура служит профилактикой опасного сосудистого бактериоза.

После температурной обработки семена просушивают и помещают в древесную золу. Для этого их перемешивают в пакете или емкости, наполненной золой, интенсивно встряхивая. Зола образует тонкую защитную оболочку, которая препятствует развитию черной ножки и килы - двух наиболее распространенных болезней рассады капусты.

Подготовленные семена высевают в подходящий грунт или торфяные таблетки на глубину 1-2 см. После посева грядку или емкости обильно поливают и накрывают пленкой для создания парникового эффекта. В таких условиях всходы обычно появляются через 5-6 дней. Если же высевать обработанные семена сразу в теплицу в конце марта - начале апреля, то при соблюдении всех правил ухода первые сочные кочаны капусты можно будет снять уже к началу лета.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы огород капуста
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