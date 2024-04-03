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Рассада не вытягивается: простая подкормка, которая стимулирует рост корней

Рассада не вытягивается: простая подкормка, которая стимулирует рост корней

10:00, 03 апр 2024

Одной из главных причин, приводящих к вытягиванию рассады, является недостаток освещения. Всходы, лишенные достаточного количества света, стремятся вытянуться, образуя тонкие, хрупкие стебли.

Чтобы предотвратить это, эксперты рекомендуют сразу после появления первых ростков обеспечить сеянцы дополнительным источником света. Идеальным решением станет использование специальных фитоламп или обычных ламп дневного света, установленных на оптимальном расстоянии от рассады.

Наряду с правильным освещением, немаловажную роль играет грамотное питание молодых растений. Как утверждает опытный садовод из популярного Дзен-канала «Маленькая Дача», своевременное внесение удобрений позволит сформировать крепкие, толстые стебли. Рекомендуется начать подкормки, когда на сеянцах появятся 3-4 настоящих листочка, не считая семядольных.

Особый интерес вызывает рецепт эффективной подкормки, предложенный экспертом. Для ее приготовления потребуется менее чайной ложки золы и чайная ложка 9% уксуса. Эти компоненты следует тщательно перемешать и развести в 1 литре отстоянной воды. Полученный зольный раствор, не содержащий азота, идеально подходит для стимуляции роста корневой системы молодых растений. Достаточно регулярно поливать им сеянцы, и вы получите крепкие, здоровые ростки, избежав проблемы вытягивания.

Секрет крепкой рассады: простая «болтушка» из 1 продукта заменит покупные удобрения Секрет крепкой рассады: простая «болтушка» из 1 продукта заменит покупные удобрения
Автор: Алия Карачурина
Теги: советы рассада
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