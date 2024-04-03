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Забудьте про овсянку: Врач Кутушов назвал продукт, который снизит холестерин лучше

Забудьте про овсянку: Врач Кутушов назвал продукт, который снизит холестерин лучше

10:17, 03 апр 2024

В наши дни поиск натуральных суперпродуктов, которые обеспечивают организм максимальной пользой, является повсеместной тенденцией. И одним из звездных представителей этой категории по праву считается киноа — древняя крупа, известная своей питательной ценностью.

В чем же секрет этого уникального злака? Прежде всего, стоит отметить его высокое содержание белка — 14,12 грамма на каждые 100 граммов продукта. Этот показатель значительно превышает количество белка в традиционных крупах вроде гречки или овсянки. Благодаря этому киноа является идеальным выбором для вегетарианцев, спортсменов и всех, кто стремится обогатить свой рацион растительным белком.

Помимо белка, киноа богата железом, что делает ее незаменимым помощником в деле поддержания мышечной массы и быстрого восстановления сил после физических нагрузок. Кроме того, присутствие растворимых пищевых волокон обеспечивает положительное влияние на работу сердечно-сосудистой системы, способствуя снижению уровня холестерина.

Что касается кулинарного применения, киноа универсальна и легко интегрируется как в качестве гарнира, так и в составе разнообразных салатов. Однако следует помнить, что перед приготовлением необходимо тщательно промыть и отварить крупу во избежание негативного воздействия сапонинов — природных токсичных соединений, содержащихся в оболочке зерна.

Автор: Алия Карачурина
Теги: советы здоровье киноа
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