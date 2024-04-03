Замучаетесь варить варенье: вылейте под смородину в апреле этот чудесный настой — урожай побьет рекорды

10:23, 03 апр 2024

С приходом апрельского потепления начинается активная жизнь садовых культур. Пробуждаясь после долгой зимней спячки, кусты остро нуждаются в питательных веществах для формирования цветочных почек и будущего урожая. Черная смородина не исключение - ей необходима подпитка природными микроэлементами.

Агрономнашла чудо-средство прямо у себя на кухне. Обычная банановая кожура, оказывается, кладезь калия и других полезных элементов, столь важных для плодоношения.

Сперва тщательно промойте банановую кожуру и нарежьте ее на мелкие кубики. Затем поместите нарезку в емкость и залейте водой из расчета один литр жидкости на кожуру одного банана. Оставьте настаиваться в темном прохладном месте около недели, периодически перемешивая.

По истечении срока процедите раствор и разлейте вдоль прикорневой зоны кустов смородины по предварительно прокопанным бороздкам. Затем аккуратно засыпьте бороздки землей. Вот и все премудрости! Настой с легкостью впитается в почву и зарядит ваши ягодные кусты энергией для обильного плодоношения.

Автор: Вадим Рудаков