Неожиданный, но эффективный метод для раннего урожая: бочка с водой в теплице. Узнайте, зачем она нужна

11:56, 03 апр 2024

В стремлении опередить сезон и получить первые всходы как можно раньше, огородники нередко прибегают к хитростям и находчивым решениям. Одна из таких экономичных и доступных методик позволяет создать мягкий микроклимат и ускорить выращивание ранних овощных и зеленых культур прямо в парнике.

Автором этого простого, но эффективного способа стал опытный агроном Петр Ломонос. По его словам, сезон в парниковом хозяйстве можно начинать значительно раньше привычных сроков, не дожидаясь установления стабильно теплой погоды. Главный секрет — использовать запасенное солнечное тепло.

Для реализации этой методики понадобится крупная емкость вместимостью 100-200 литров, а еще лучше — несколько объемистых бочек или контейнеров. Их следует наполнить водой и расположить в парнике. В течение солнечных часов вода будет аккумулировать тепловую энергию, а после захода солнца — отдавать накопленное тепло, прогревая внутреннее пространство парника.

Размещенные рядом с таким природным «обогревателем» быстрорастущие и ранние сельскохозяйственные культуры, такие как редис или различные виды зелени, получат благоприятные условия для активного роста и развития. Благодаря этому простому способу можно на несколько недель ускорить получение первого весеннего урожая, не прибегая к дополнительным затратам на отопление парниковых сооружений.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru