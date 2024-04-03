Настоящий хлебный квас в домашних условиях: в магазине покупать больше не будете

12:11, 03 апр 2024

В знойные летние деньки ничто так не освежает, как глоток прохладного, терпкого кваса. Этот древний русский напиток, ставший неотъемлемой частью культуры, готовится по традиционным рецептам из простых ингредиентов.

Квас не только утоляет жажду, но и дарит заряд бодрости, наполняя организм витаминами и полезными микроэлементами. Приготовить его в домашних условиях проще простого - главное запастись терпением и следовать проверенной рецептуре.

Для приготовления ароматного напитка вам понадобится совсем немного. Основные ингредиенты: три литра воды, черный ржаной хлеб весом 300 граммов, пять столовых ложек сахара и одна чайная ложка активных сухих дрожжей.

Процесс приготовления начинается с подсушивания нарезанного кубиками черного хлеба в духовке до состояния сухариков. Затем их выкладывают в чистую трехлитровую банку с добавлением сахара и дрожжей. Следующий шаг - залить содержимое банки теплой водой температурой 60-70 градусов, накрыть емкость крышкой или марлей и поставить в теплое темное место для брожения на 3-5 суток.

По истечении указанного времени готовый квас сливают, оставляя небольшую часть жидкости в банке в качестве закваски. Добавляют новую порцию сахара, сухариков и заливают водой. На этот раз брожение проходит быстрее, и уже через 2-3 дня можно наслаждаться освежающим вкусом домашнего кваса.

Автор: Семен Подгорный