Удивите соседей клубникой-гигантом: натуральное удобрение творит чудеса, это не навоз
12:19, 03 апр 2024
По словам агронома Давыдовой, приготовление эффективного домашнего удобрения для клубники не требует особых усилий. Все необходимые компоненты можно легко найти в хозяйственном магазине или аптеке.
В список ингредиентов входят 1 стакан просеянной золы, 2 грамма марганцовки, 2 грамма борной кислоты и 1 столовой ложки йода. Эти натуральные составляющие обеспечат ягодным кустам комплексное питание и защиту от вредителей.
Сначала необходимо залить золу кипятком и дать раствору остыть. Затем его следует процедить и развести в большом ведре с водой. После этого в смесь добавляются марганцовка, борная кислота и йод. Тщательное перемешивание - и натуральное удобрение готово к применению. Опрыскивание ягодных кустов следует проводить равномерно, чтобы состав попал на каждый листик.
Автор: Вадим Рудаков
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