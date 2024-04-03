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Этим сортам картофеля колорадский жук нипочем: урожай соберете уже в июле

Этим сортам картофеля колорадский жук нипочем: урожай соберете уже в июле

21:44, 03 апр 2024

Весна — пора посадок на огородах. И если для многих овощеводов это радостное время омрачается мыслями о неизбежной борьбе с прожорливым колорадским жуком, то некоторым повезло больше. Благодаря достижениям селекционеров появились новые сорта картофеля, устойчивые к этому вредителю. При этом они не уступают традиционным сортам по урожайности и вкусовым качествам.

Один из таких сортов носит интригующее название «Зарево». Действительно, обильный урожай этого картофеля словно зажигает радостное пламя в душе огородника. Отличительная черта «Зарева» — способность демонстрировать высокую продуктивность вне зависимости от капризов погоды. Первые молодые клубни образуются уже через 110 дней после посадки. Мякоть картофелин белоснежная, а размер весьма внушительный — около 100 граммов. К тому же этот сорт замечательно хранится до следующей весны, сохраняя свежесть и товарный вид.

Достойную конкуренцию ему составляет сорт «Каменский». Его густая листва становится для колорадского жука непреодолимым препятствием, не позволяющим причинить вред посадкам. Урожайность этого картофеля поражает стабильностью даже при засушливой погоде. Причем первый сбор молодого картофеля можно производить всего через 60 дней после посадки. «Каменский» — идеальный выбор для тех, кто ценит стойкость и высокую отдачу от каждого посаженного клубня.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы огород картофель
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