Ненавистный запах для клещей: нанесите это натуральное средство на одежду, и паразиты в ужасе разбегутся от вас

21:50, 03 апр 2024

С приближением теплых месяцев все больше людей стремятся проводить время на свежем воздухе, наслаждаясь природой. Однако лес таит в себе опасность в виде мелких, но коварных существ – клещей. Их укусы несут риск серьезных заболеваний, таких как боррелиоз и энцефалит, угрожающих здоровью и жизни. Каким образом обезопасить себя от этих паразитов, не прибегая к токсичным химическим репеллентам?

, опытный врач с 25-летним стажем, делится проверенным секретом от клещей из арсенала грибников и охотников –. Это натуральное средство не только издавна применяется для защиты от насекомых, но и широко доступно в аптеках и на маркетплейсах в наши дни.

Перед выходом на природу нанесите деготь прямо на кожу и одежду. Для большего удобства можно разбавить его водой. Классический рецепт: 700 граммов дегтя развести в 2 литрах теплой воды, дать настояться в закрытой емкости. Полученный раствор действует как мощный натуральный репеллент, надежно отпугивая клещей в течение всего летнего сезона.

Помимо явной практической пользы, березовый деготь абсолютно безвредный и гипоаллергенный продукт из самых недр природы. Тем не менее, перед применением стоит проконсультироваться с врачом во избежание индивидуальной непереносимости.

Автор: Вадим Рудаков