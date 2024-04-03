Хотите раз и навсегда избавиться от высокого холестерина? Ученые нашли природный способ с помощью кишечных микробов

21:57, 03 апр 2024

В последние годы ученые все больше убеждаются, что кишечная микрофлора играет важнейшую роль в нашем здоровье. Недавнее открытие микробиологов из Института Брода ярко подтверждает этот факт. Исследователи раскрыли поразительный механизм, с помощью которого определенные бактерии могут регулировать уровень холестерина в человеческом организме.

Началось все с участия ученых в долгосрочном проекте Framingham Heart Study, который ведется уже почти 70 лет. На протяжении этого времени микробиологи пристально наблюдали за микробиотой нескольких поколений добровольцев из города Фрамингем, штат Массачусетс, число которых составляет около 1500 человек. И именно благодаря этим многолетним наблюдениям была выявлена удивительная взаимосвязь.

Ученые обнаружили, что у людей с более высокой концентрацией бактерий рода Oscillibacter в кишечнике, уровень холестерина в крови и других тканях тела был значительно ниже. Любопытствуя, они решили вырастить культуру этих микроорганизмов в лабораторных условиях для дальнейшего изучения.

И результаты превзошли все ожидания! Выяснилось, что бактерии Oscillibacter обладают поистине уникальной способностью расщеплять холестерин на более простые молекулы, которые затем могут быть разрушены другими представителями кишечной микрофлоры.

«Мы раскрыли возможный механизм того, как кишечные бактерии воздействуют на круговорот стиролов в теле человека», — с восторгом прокомментировал научный сотрудник института Ли Чэньхао.

По его словам, чем выше численность этих удивительных микроорганизмов в кишечнике, тем ниже уровень холестерина, что крайне благоприятно сказывается на состоянии сосудов и сердца.

Осталось найти способ увеличить количество полезных бактерий Oscillibacter в микрофлоре человека. Скорее всего, этого можно добиться с помощью специальной диеты, богатой определенными питательными веществами. Ученые полны энтузиазма продолжить исследования в этом направлении. Кто знает, возможно, в будущем людям не придется бороться с высоким холестерином, принимая лекарства — достаточно будет скорректировать свой рацион.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru