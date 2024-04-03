Эффективный способ предотвратить гипертонию и лишний вес одним маленьким овощем: совет эндокринолога

22:04, 03 апр 2024

Среди большого разнообразия овощей выделяется один маленький, но невероятно полезный корнеплод, пользующийся особой популярностью у россиян – редис.

Этот хрустящий продукт, обладающий характерным острым вкусом и ароматом, не зря снискал любовь многих. Его состав впечатляет – редис богат клетчаткой, эфирными маслами, витаминами группы В и РР, калием, кальцием, фосфором, магнием и железом. Несмотря на высокую питательную ценность, калорийность редиса крайне низка – всего 20 килокалорий на 100 граммов, что обусловлено его высоким содержанием воды, достигающим 95%.

Доступность этого овоща также играет немаловажную роль в его популярности. В среднем, полкилограмма свежего редиса в магазинах стоит около 150 рублей, что делает его отличным бюджетным выбором для тех, кто заботится о своем здоровье. При этом дневная норма потребления редиса для здорового человека составляет всего 200 граммов.

Эндокринолог Наталья Фадеева подчеркивает многочисленные преимущества включения редиса в рацион. Он укрепляет иммунную систему, снижает риск развития ожирения, предотвращает авитаминоз, способствует нормализации артериального давления, улучшает работу пищеварительного тракта и оказывает успокаивающее действие на нервную систему.

Одно из главных достоинств редиса – его универсальность в кулинарии. Он гармонично сочетается с любыми продуктами, внося свежесть и пикантность в блюда. Однако наиболее предпочтительным является употребление редиса в сыром виде, что позволяет максимально сохранить его полезные свойства.

Важно помнить, что высокое содержание эфирных масел в редисе может раздражать слизистые оболочки и в некоторых случаях осложнять процессы пищеварения. По этой причине людям с заболеваниями печени, поджелудочной железы или желудочно-кишечного тракта следует ограничить или полностью исключить потребление редиса, особенно во время обострений. В остальных случаях необходимо внимательно следить за реакцией организма на этот овощ.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru