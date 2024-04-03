Раскрыт секрет похудения из вашей кухни: это простое средство сжигает жир лучше спорта

22:17, 03 апр 2024

Группа исследователей из Университета Святого Духа в Каслике, Ливан, провела любопытный эксперимент, результаты которого способны перевернуть представления многих о возможностях обычного яблочного уксуса. В течение 12 недель 120 участников в возрасте от 27 до 34 лет с избыточным весом ежедневно выпивали различные дозы этого продукта.

Результаты оказались поразительными. Те, кто начинал свой день с 5-15 мл яблочного уксуса, сбросили в среднем от 6 до 8 кг лишнего веса. При этом наибольший эффект наблюдался у группы, принимавшей 15 мл. Но это еще не все – у этих же участников также отмечалось значительное снижение уровней сахара, триглицеридов и «вредного» холестерина в крови.

«Яблочный уксус может стать многообещающей натуральной добавкой в борьбе с ожирением, не вызывающей побочных эффектов», – говорится в исследовании, опубликованном в авторитетном журнале BMJ Nutrition, Prevention and Health.

По мнению ученых, секрет яблочного уксуса кроется в присутствии в нем уксусной кислоты. Эта удивительная субстанция способна замедлять процессы образования глюкозы и жиров, а также стимулировать расщепление уже имеющихся жировых отложений.

Однако не все эксперты спешат безоговорочно поддержать это утверждение. Профессор Хелен Труби, диетолог из Университета Квинсленда в Австралии, настаивает на необходимости дальнейших, более масштабных исследований.

«Результаты, представленные в этой работе, выглядят многообещающими, но прежде, чем полностью доверять подобным выводам, их необходимо тщательно проверить и подтвердить с помощью дополнительных исследований с более строгим контролем», – отмечает она.

Прежде, чем экспериментировать с этим средством, важно помнить, что оно может иметь противопоказания, поэтому необходима консультация с врачом.

Автор: Семен Подгорный