Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Раскрыт секрет похудения из вашей кухни: это простое средство сжигает жир лучше спорта

Раскрыт секрет похудения из вашей кухни: это простое средство сжигает жир лучше спорта

22:17, 03 апр 2024

Группа исследователей из Университета Святого Духа в Каслике, Ливан, провела любопытный эксперимент, результаты которого способны перевернуть представления многих о возможностях обычного яблочного уксуса. В течение 12 недель 120 участников в возрасте от 27 до 34 лет с избыточным весом ежедневно выпивали различные дозы этого продукта.

Результаты оказались поразительными. Те, кто начинал свой день с 5-15 мл яблочного уксуса, сбросили в среднем от 6 до 8 кг лишнего веса. При этом наибольший эффект наблюдался у группы, принимавшей 15 мл. Но это еще не все – у этих же участников также отмечалось значительное снижение уровней сахара, триглицеридов и «вредного» холестерина в крови.

По мнению ученых, секрет яблочного уксуса кроется в присутствии в нем уксусной кислоты. Эта удивительная субстанция способна замедлять процессы образования глюкозы и жиров, а также стимулировать расщепление уже имеющихся жировых отложений.
«Яблочный уксус может стать многообещающей натуральной добавкой в борьбе с ожирением, не вызывающей побочных эффектов», – говорится в исследовании, опубликованном в авторитетном журнале BMJ Nutrition, Prevention and Health.

Однако не все эксперты спешат безоговорочно поддержать это утверждение. Профессор Хелен Труби, диетолог из Университета Квинсленда в Австралии, настаивает на необходимости дальнейших, более масштабных исследований.

«Результаты, представленные в этой работе, выглядят многообещающими, но прежде, чем полностью доверять подобным выводам, их необходимо тщательно проверить и подтвердить с помощью дополнительных исследований с более строгим контролем», – отмечает она.

Прежде, чем экспериментировать с этим средством, важно помнить, что оно может иметь противопоказания, поэтому необходима консультация с врачом.

Сияющая кожа, крепкое здоровье: этот жидкий чудо-продукт избавит от изжоги и скачков сахара - совет врача Сияющая кожа, крепкое здоровье: этот жидкий чудо-продукт избавит от изжоги и скачков сахара - совет врача
Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье диета уксус
Читайте также

Сияющая кожа, крепкое здоровье: этот жидкий чудо-продукт избавит от изжоги и скачков сахара - совет врача
Это интересно
Сияющая кожа, крепкое здоровье: этот жидкий чудо-продукт избавит от изжоги и скачков сахара - совет врача
Зеленая бомба против тромбов: нужно всего 2-3 штуки этого фрукта
Это интересно
Зеленая бомба против тромбов: нужно всего 2-3 штуки этого фрукта
Секрет молодости от ученых: нужно всего 3 чашки в день
Это интересно
Секрет молодости от ученых: нужно всего 3 чашки в день
Яблочный уксус: лечебные свойства и противопоказания
Это интересно
Яблочный уксус: лечебные свойства и противопоказания


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok