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Легкий десерт для райского наслаждения: Готовится за 3 минуты, а вкус - божественный!

Легкий десерт для райского наслаждения: Готовится за 3 минуты, а вкус - божественный!

09:57, 04 апр 2024

В летнюю пору, когда природа щедро одаривает нас сочными фруктами, многие хозяйки погружаются в процесс заготовки впрок. Однако традиционные варенья и джемы, хоть и вкусны, порой кажутся слишком приевшимися. Сегодня мы поделимся рецептом приготовления нежного и воздушного десерта.

Вам понадобится всего килограмм спелых яблок, сахар по вкусу, пакетик желатина, 100 мл воды, а также цедра лимона и корица для придания изысканного аромата.

Начните с того, что тщательно вымойте яблоки и удалите сердцевину. Затем поместите фрукты в микроволновую печь или духовку и прогрейте их в течение 15 минут на максимальной мощности. Это размягчит мякоть и высвободит соки, насыщая яблоки ароматом.

После термической обработки переложите яблоки в чашу блендера, добавьте сахар и цедру по вкусу. Взбейте до получения однородной массы в течение 5 минут. Далее, подготовьте желатин согласно инструкции и влейте его в яблочное пюре. Продолжайте взбивать около 9 минут, пока масса не приобретет воздушную консистенцию, напоминающую взбитые сливки.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: канал «Домохозяйка со стажем»
Теги: рецепты десерт
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